Toti cei 700 de angajati ai Senatului Romaniei incaseaza "spor de antena". Anca Dragu: "Nu am gasit sporuri incorecte"

"Cred ca fiecare, in ziua de astazi, ne desfasuram activitatea in apropierea unor antene si avem un telefon mobil", a afirmat Dragu, precizand ca nu este adepta sporurilor."La Senat nu am gasit sporuri incorecte. De fapt, sunt doar vreo 4 sporuri - de conditii de munca, de antena, sporul de noapte, sporul de doctorat. In total am numarat ca 8-9% din totalul anvelopei salariale reprezinta sporuri, este un procent foarte decent", a declarat, vineri, la Digi 24, Anca Dragu.Aceasta a precizat ca sporul de antena este primit de toti cei 700 de salariati de la senat.Intrebata daca i se pare corect acest spor, Dragu a afirmat: "Cred ca fiecare in ziua de astazi ne desfasuram activitatea in apropierea unor antene si avem un telefon mobil. Personal nu sunt adepta sporurilor, salariul trebuie sa reflecte gradul de incarcare a muncii si conditiile dificile".In plus, Dragu a precizat ca "vreo 17 persoane au spor de doctorat"."Este un spor destul de bizar", a mai afirmat Dragu.Presedintele Senatului a mai precizat ca trebuie analizate legile prin care sunt acordate sporurile si "luata o decizie"."Cred ca putem sa ne auzim intr-o luna de zile sa vedem care este situatia sporurilor si ce trebuie facut acolo", a mai afirmat Dragu.Sporurile de care beneficiaza functionarii publiciFostul ministru al Muncii Violeta Alexandru a declarat ca sporurile in sistemul public, cu cateva exceptii, au aparut precum pensiile speciale si "cine s-a descurcat sa prinda un moment prielnic si a fost aproape de decident a obtinut un spor". Ea a adaugat ca, potrivit informatiilor pe care le-a centralizat, sunt peste 50 de tipuri de sporuri, de la cel pentru conditii de stres sau suprasolicitare neuropsihica, la spor pentru munca in ture, spor pentru gestionarea informatiilor clasificate si pentru pastrarea confidentialitatii.Premierul Florin Citu a declarat dupa sedinta de guvern de miercuri, 3 februarie, ca a descoperit ca sunt sporuri in institutiile publice despre care nu stia ca exista."Cea mai importanta modificare este sa faci legatura intre performanta si venit, acest lucru nu exista azi in legea salarizarii, vom introduce criterii de performanta. Am descoperit sporuri despre care nu stiam ca exista", a