Toti cei 2.000 de sefi din ANAF, obligati sa prezinte rapoarte de activitate pe anul trecut

Rapoartele trebuie sa includa si obiectivele acestora pentru perioada urmatoare, structurate pe luna ianuarie, primul trimestru si intreg anul 2021. In ANAF, circa 10% dintre cei aproximativ 22.000-23.000 de angajati au functii de conducere. Sefii trebuie sa declare obiectivele pe care si le propun pentru anul acesta, precum si impactul pe care il vor avea asupra administrarii fiscale si a colectarii veniturilor.Conform unei circulare transmise de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu, rapoartele trebuie sa aiba maximum patru pagini, doua pentru activitatea de anul trecut si doua pentru obiectivele de anul acesta, iar termenul limita pentru trimiterea lor este 13 ianuarie, relateaza Profit.ro.