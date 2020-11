"Pietele din judetul Mures functioneaza la fel ca si pana acum. Va indemn sa consumati de la producatorii locali, iar atunci cand mergeti in piete, la fel ca in orice alt loc public, sa purtati masca in mod corect, sa pastrati distanta fata de cei din jur si sa va dezinfectati mainile", a aratat Mara Toganel, intr-un comunicat de presa.Prefectul a aratat ca in judet Mures nu exista piete agroalimentare care sa functioneze in spatii inchise, astfel ca niciun astfel de obiectiv nu isi va suspenda activitatea incepand de luni."Prin Hotararea de Guvern 935 din 5 noiembrie 2020 au fost aduse unele modificari si completari la Hotararea de Guvern nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Modificarile care fac referire la pietele agroalimentare sunt urmatoarele: Art. 10 — (1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda activitatea pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Prin exceptie de la alin. (1), se permite activitatea pietelor agroalimentare ce pot fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea normelor de protectie sanitara", se mai precizeaza in comunicatul de presa mentionat.Citeste si:Coronavirus Romania. Cele mai afectate zone din tara. Numar alarmant de imbolnaviri in Bucuresti si in doua judete ...citeste mai departe despre " Masuri anti-pandemie. Toate pietele agroalimentare din Mures raman deschise. Care este motivul " pe Ziare.com