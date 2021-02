Lista celor mai scandaloase sporuri inventate pentru bugetarii romani: 15% pentru titlul de doctor sau 200% pentru dificultatea misiunii

De la salariati care au bonus de consemn la domiciliu la angajati care beneficiaza de venituri suplimentare pentru ca au in intretinere caini sau cai, lista sporurilor nu este deloc scurta.Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a facut publice sporurile din sapte domenii esentiale, intre care invatamant, sanatate, ordine publica sau administratie. Exista sporuri pentru solicitare neuropsihica, sporuri pentru titlul de doctor sau sporuri pentru aterizarea in conditii de siguranta, noaptea, spor ce poate ajunge la 200% conform centralizatorului mentionat.Spor pentru gestionarea datelor clasificateSpre exemplu, primesc un spor de 20% pentru izolare cei din administratia publica locala cu locul de munca in localitatile din rezervatia biosferei Delta Dunarii.In ciuda faptului ca munca lor presupune sa lucreze cu date confidentiale, angajatii din Consiliul Concurentei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Agentia Nationala pentru Integritate si spor de 25% pentru gestionarea datelor la Curtea de Conturi si Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat beneficiaza de un spor de 15% tocmai pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate.Un spor de 80% este prevazut pentru personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse, in timp ce un spor de 75% primeste personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica. Un alt spor, numit spor de consemn la domiciliu, care presupune un lucru in schimburi, in asteptarea solicitarilor, il au salariatii furnizorilor de electricitate.Spor pentru aterizari pe timp de noapteUn alt spor care ridica semne de intrebare e cel de 20% care se primeste de catre personalul din Administratie pentru siguranta navigatiei, siguranta feroviara, siguranta rutiera si siguranta aeronautica.Cei care lucreaza in domeniul Justitiei si la Curtea Constitutionala beneficiaza de un spor de 15% pentru titlul de doctor sau doctor docent.Legea prevede un spor de 5% pentru personalul care are in primire cai sau caini de serviciu in cazul personalului din domeniul aparare, ordine publica si securitate nationala.Spor de ambarcareRamanem in aceeasi categorie, unde exista un spor de 200% pentru dificultatea misiunii de zbor, conditiile in care se e ...citeste mai departe despre " Lista celor mai scandaloase sporuri inventate pentru bugetarii romani: 15% pentru titlul de doctor sau 200% pentru dificultatea misiunii " pe Ziare.com