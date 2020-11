Compania de analiza Counterpoint Research a realizat "Trust Rankings" analizand patru criterii importante pentru smartphone-uri: software-ul la zi, update-urile de securitate, calitatea constructiei si capacitatile de business.Pe primul loc in topul in care se regasesc 10 producatori de smartphone-uri cu Android se afla Nokia . Brandul celor de HMD puncteaza cel mai bine la mai multe categorii analizate.Toate dispozitivele Nokia analizate de Counterpoint Research, in numar de 20, sunt la zi cu update-urile de sistem si de securitate. Acelasi lucru este valabil si pentru producatorul de pe locul 2, OnePlus, insa in cazul acestuia au fost analizate 7 dispozitive.Nokia are scor maxim si in ceea ce priveste zona de enterprise, urmata tot de OnePlus, care a bifat 90% din aspectele urmarite la aceasta categorie. Samsung , cel mai mare producator de smartphone-uri la nivel mondial, vine abia pe locul 3, cu un procent de 89% din dispozitive aflate la zi cu update-urile de sistem si de securitate.Ierarhia completa este urmatoarea: Nokia, OnePlus, Samsung, RealMe, Xiaomi, Huawei, Oppo, Lenovo, LG si Vivo.Counterpoint Research mentioneaza ca, pe fondul pandemiei, constructia si rezistenta smartphone-urilor au devenit mai importante in evaluarea telefoanelor, in conditiile in care oamenii si le schimba acum mai rar. Ciclul mediu de inlocuire a unui telefon a crescut la 30 de luni. ...citeste mai departe despre " Topul producatorilor de smartphone-uri in functie de increderea in brand " pe Ziare.com