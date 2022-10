Județele cu cele mai multe și mai mari alocații pentru copii. Suma plătită în septembrie depășește 990 de milioane de lei

Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna septembrie 2022 au insumat aproape 994,17 milioane de lei, suma medie platita fiind de 282,28 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).

In septembrie, au beneficiat de acest ajutor un numar de 3.521.936 de copii, cei mai multi in Bucuresti (357.670) si in judetele Iasi (188.025), Suceava (131.998), Constanta (123.959) si Bacau (122.552).

Suma medie platita a avut cea mai mare valoare in judetele Botosani - 288,15 lei, Caras-Severin - 286,81 lei si Timis - 286,04 lei.

Alocatia are caracter universal si este acordata copiilor in varsta de pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, pana la terminarea acestora. ...citeste mai departe despre "Judetele cu cele mai multe si mai mari alocatii pentru copii. Suma platita in septembrie depaseste 990 de milioane de lei" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.