Toate partiile din Sinaia, inchise. Risc ridicat de avalansa

Potrivit sursei citate, riscul de producere a unor avalanse intre Cota 1400 si Cota 2000 este de gradul IV."Conform informarilor primite in aceasta seara, maine, 6 ianuarie, sunt preconizate avalanse numeroase pe domeniul schiabil Sinaia, din cauza instabilitatii stratului de zapada. Toate partiile sunt inchise", au anuntat autoritatile locale.De altfel, in ultimele zile, instalatiile de altitudine din Sinaia au fost oprite din cauza vremii nefavorabile, fiind vorba in special despre vant puternic si depuneri masive de chiciura.