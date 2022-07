Trei din patru tineri nu sunt suficient de pregătiți pentru a se angaja RAPORT

Aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din 92 de țări

care au date disponibile nu reușesc să dobândească competențele necesare angajării, potrivit

unui nou raport publicat joi, 14 iulie, de Comisia pentru educație și UNICEF.

Raportul Recovering learning: Are children and youth on track in skills development?

(Recuperarea școlară: copiii și tinerii își dezvoltă competențele în mod corespunzător?)

cuprinde analize referitoare la dobândirea competențelor în cazul copiilor mici, al copiilor

din ciclul primar și al tinerilor. Datele relevă un nivel scăzut al competențelor în rândul

copiilor și al tinerilor din toate grupele de vârstă, tinerii din țările cu venituri mici

având cele mai reduse șanse de a deține competențele de care au nevoie pentru a se dezvolta,

mai ales în ceea ce privește oportunitățile profesionale viitoare, un loc de muncă decent și

antreprenoriatul.

„O generație de copii și tineri inspirați și competenți este esențială pentru prosperitatea,

progresul și succesul societăților și economiilor. Cu toate acestea, sistemele de învățământ

sunt un eșec pentru majoritatea copiilor și tinerilor din lumea întreagă, care ajung să fie

needucați, lipsiți de inspirație și de competențe – o combinație ce duce la lipsa

productivității”, a afirmat Robert Jenkins, director pentru educație în cadrul UNICEF.

„Pentru a face față acestei crize, sunt necesare investiții urgente în soluții rentabile și

testate care să permită accelerarea procesului de învățare și de dezvoltare a competențelor

în cazul generației actuale și al generațiilor viitoare”.

Cu un procent ridicat al tinerilor aflați în afara sistemului de învățământ și cu un nivel

scăzut al competențelor dobândite în învățământul secundar, țările din întreaga lume se

confruntă cu o criză a competențelor, majoritatea tinerilor nefiind pregătiți pentru actuala

piață a muncii, se arată în raport.

Disparitățile profunde înregistrate între țări și în rândul celor care provin din cele mai

sărace comunități sporesc inegalitățile. Potrivit raportului, în cel puțin una din trei țări

cu venituri mici care au date disponibile, peste 85% dintre tineri nu reușesc să dobândească

competențe digitale și profesionale în timpul învățământului secundar.

