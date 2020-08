ANALIZA Termoficarea din Bucuresti, in moarte clinica. Cum s-a ajuns aici

"Termoficarea Bucurestiului se afla in moarte clinica si, din pacate, autoritatile intarzie sa vina cu solutiile pentru ca Termoenergetica si ELCEN sa nu ajunga in blocaj", afirma analistii de la compania de consultanta Frames.Pe canalele de social media, mii de bucuresteni au protestat, in ultimele zile, fata de faptul ca nu primesc apa calda, desi sunt cu facturile la zi. Cum de au ajuns sute de mii de locuitori sa se spele la lighean, ca pe vremea lui Ceausescu?Principala problema o constituie starea retelei de termoficare. O retea de aproape 4.000 de kilometri de conducte, a doua ca marime din lume dupa cea din Moscova, in care peste 80% din conducte dateaza din anii '60-'70 si necesita reparatii majore.In prezent, din cauza gradului major de degradare a retelei de termoficare, ce poate fi comparata cuo galeata cu fundul spart,presiunea din conducte a scazut progresiv de la valori de 8 - 9 bari la 3,5 - 4 bari si chiar sub acest nivel.Asa s-a ajuns ca ELCEN sa fie nevoita sa pompeze in retea pana la 2.000 de tone de apa de adaos/ora, in conditiile in care, in 2016, cantitatea nu depasea 1.200 de tone."Cresterea volumului de apa deadaos atrage o degradare si mai mare a retelei de termoficare, pentru ca vine insotita de reactivi chimici care corodeaza conductele si limiteaza debitele de agent termic livrate. In plus, peste nivelul de 2.000 de tone/h se intra intr-o zona periculoasa, existand riscul de avarii majore", spun analistii de la Frames.Pe fondul degradarii conductelor, avariile au devenit din ce in ce mai dese, iar bucurestenii o simt pe pielea lor. Desi isi platesc facturile, multi dintre ei au ajuns sa se spele cu apa incalzita la aragaz.Investitiile, o Fata MorganaIn mod normal, ar fi trebuit ca reteaua sa intre intr-un program amplu de reparatii. Din pacate insa, de peste 20 de ani, volumul de inlocuire a conductelor este infim in comparatie cu dimensiunea problemei.Spre exemplu, dupa ce, in 2019, Primaria bugetase reabilitarea a 31,2 kilometri de conducte, in acest an s-a programat repararea a 137,5 kilometri. Cat s-a realizat reprezinta o enigma pentru ca Termoenergetica, continuatoarea defunctei RADET, nu a furnizat un raport public.Nu pute ...citeste mai departe despre " ANALIZA Termoficarea din Bucuresti, in moarte clinica. Cum s-a ajuns aici " pe Ziare.com