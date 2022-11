3 din 10 facturi nu mai sunt plătite la timp. Motivul pentru care românii au ajuns în această situație

Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, arata compania de tehnologie DigiSinergy, potrivit careia aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei.

"Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile", potrivit DigiSinergy, companie tech care dezvolta solutia CashOn, aplicatie de management al platilor si al cashflow-ului.

Mai mult, aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei, cele doua aspecte contribuind major la functionarea greoaie a business-urilor, la acumularea de penalitati si la un risc tot mai mare de incapacitate de plata.

"Ca in orice perioada de criza, atentia managerilor creste pentru a putea naviga in ape mai tulburi. Criza sanitara, urmata de criza energetica, suprapusa razboiului din Ucraina, aduc provocari majore in business: criza de personal, motivarea si retentia angajatilor, schimbarile legislative, dinamica ecosistemului de business, astfel incat, desi managerii sunt constienti ca trebuie sa gestioneze corect cashflow-ul, nu mai au energia sa o faca", spune Natalia Lepadatu, cofondator DigiSinergy.

Cashflow-ul sau sumele de bani nete de care dispun companiile, rezultate din diferenta dintre incasarile si platile curente ale unei intreprinderi, este gestionat, in cele mai multe companii din Romania, de o singura persoana responsabila sa receptioneze facturile, sa aprobe platile, sa inregistreze ordinele de plata in banca si, ulterior, sa execute ordinele de plata.

Iar decizia de a plati un ordin de plata este facuta intuitiv, emotional, de multe ori, ignorandu-se parametri cum sunt platile viitoare si importanta lor.

Cu ajutorul unei solutii de management al platilor, managerii companiilor pot vedea mult mai usor ce plati ulterioare sunt mai importante, isi pot stabili exact prioritatea platilor in functie de obiectivele de business, stabilite din timp si isi pot muta astfel atentia catre segmentul de previziuni si planuri, care aduc plus valoare in companie, negociind mai usor cu clientii sau luand decizii in deplina cunostinta de cauza.

DigiSinergy a dezvoltat solutia CashOn, in sprijinul managerilor companiilor de a-si gestiona mai ...citeste mai departe despre " 3 din 10 facturi nu mai sunt platite la timp. Motivul pentru care romanii au ajuns in aceasta situatie" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.