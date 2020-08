Tel Drum face in continuare contracte cu statul, desi e in insolventa si e acuzata de frauda cu bani europeni

Contractul vizeaza un acord cadru pe o durata de doi ani. Valoarea minima a contractului de tip abonament este de peste 4 milioane de euro, iar valoarea maxima depaseste 11 milioane de euro.Contracte de 20 de milioane de euro, de la condamnarea lui DragneaPotrivit G4media, Tel Drum a mai incheiat alte patru contracte, in valoare de aproape 18 milioane de euro, cu CJ Teleorman, pentru modernizarea si intretinerea unor drumuri judetene, din data de 27 mai 2019 - ziua in care Liviu Dragnea a fost condamnat in Dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman - pana in prezent.Astfel, in luna mai a acestui an, europarlamentarul Clotilde Armand anunta un alt contract de 100 de milioane de lei incheiat intre CJ Teleorman si celebra Tel Drum. "M-am uitat din nou prin SICAP si am decoperit cum Consiliul Judetean Teleorman i-a atribuit in data de 6 mai 2020 firmei TEL DRUM, controlata de Liviu Dragnea, un contract in valoare de... tineti-va bine: 109.479.943 lei (22.668.062 Euro) pentru 'Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene'.Inchisoare, carantina, nu mai conteaza... TEL DRUM plombeaza. Trebuia sa fie in insolventa dar uite ca le merge bine treaba. Alo, DNA?", a scris pe Facebook Clotilde Armand.La finalul anului trecut, aceeasi societate Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat un contract de 4,5 milioane de lei, aproximativ 1 milion de euro, de la comuna Beciu (Teleorman), care avea la recensamantul din 2011 un numar de 1.641 de locuitori. Contractul viza proiectarea si constructia unui drum in lungime de de 4,2 kilometri, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Doua luni mai tarziu, in data de 28 ianuarie 2020, europarlamentara Clotilde Armand, anunta cum aceeasi Tel Drum primea alte patru contracte cu statul roman. ""Tineti-va bine si haideti sa facem un calcul impreuna.10.761.647 + 13.586.743 + 14.001.371 + 18.475.091 = 56.824.852 lei (11.891.278 EUR)Atat a castigat astazi firma TEL DRUM de la statul roman. 4 contracte in valoare de 56.824.852 lei de la Consiliul Judetean Teleorman. Da, oa ...citeste mai departe despre " Tel Drum face in continuare contracte cu statul, desi e in insolventa si e acuzata de frauda cu bani europeni " pe Ziare.com