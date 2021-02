"Taxa de habitat pentru persoane juridice a fost o mare nedreptate inca de la inceput. O anulam. (...) Am promovat un proiect de hotarare care sa anuleze taxa de habitat pentru persoane juridice incepand cu 1 iulie si sa le permita sa treaca pe noul sistem bazat pe principii solide si corecte: 'platesti cat arunci' si 'poluatorul plateste'. Mediul de afaceri nu va mai fi jupuit pe nedrept in Sectorul 2", a scris Radu Mihaiu pe Facebook Potrivit acestuia, intregul sistem bazat pe taxa nu tinea cont de cine, ce arunca la gunoi."Eram toti pusi la gramada si factura finala se impartea dupa niste criterii arbitrare. Astfel apareau anomalii, mai ales in cazul persoanelor juridice. Afaceri mici, la inceput de drum, desi nu prea aveau activitate si nu generau cantitati mari de deseuri, plateau pentru gunoi cat nu incasau. Taxa de habitat pentru persoane juridice a fost o supapa pentru un sistem negandit. Toate sumele care nu ieseau la calcul au fost puse pe umerii antreprenorilor. Pe termen lung, asta poate fi fatal. Cand duci spre faliment micii intreprinzatori, intreaga societate e afectata. Mai ales in Romania, unde coloana economiei e formata din IMM-uri. Am ajuns in punctul in care putem repara aceasta eroare", a adaugat Radu Mihaiu.Citeste si:Diana Sosoaca, inca un scandal. Circ la poarta Institutului Marius Nasta: Vei pati ceea ce trebuie sa pateasca un om care se opune unui demnitarNoile reguli obligatorii impuse de WhatsApp. Ce se intampla daca nu le respecti"Gaurile negre" de la Ministerul Transporturilor. Companiile din infrastructura au raportat pierderi de peste doua miliarde de lei in anul pandemicLocuinta veche sau una noua? Care este mai avantajoasa?FOTO O blonda sexy, noua patroana de la Astra Giurgiu. "E o enciclopedie de fotbal. O fata foarte desteapta" ...citeste mai departe despre " Primarul Sectorului 2 anunta anularea taxei de habitat pentru persoane juridice: "A fost o mare nedreptate" " pe Ziare.com