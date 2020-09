Taxa de pasaport poate fi platita din septembrie si la statiile de plata SelfPay, fara comision suplimentar pentru consumatori

"Taxa de pasaport poate fi platita din luna septembrie prin intermediul celor peste 5.000 de statii de plata SelfPay, amplasate la nivel national, gratie unui parteneriat cu CEC Bank, fara niciun comision suplimentar pentru consumatori. Pentru plata taxei de pasaport la statiile de plata SelfPay nu se percep comisioane suplimentare, iar platile sunt inregistrate in timp real, indiferent de locatia in care se efectueaza plata", precizeaza compania.Cuantumul taxei este de 258 lei de lei in cazul pasapoartelor electronice pentru adulti, respectiv 234 de lei in cazul pasapoartelor pentru copii sau 96 de lei in cazul pasapoartelor simple, temporare.Taxa poate fi platita in continuare si in cele peste 1.000 de unitati CEC Bank.Statiile de plata SelfPay sunt disponibile in peste 1.000 de localitati din tara, in retele de retail precum Profi, Carrefour , Kaufland, Mega Image, in centre comerciale, benzinarii sau in magazine de proximitate, in intervalul orar in care magazinele sunt deschise.Statiile de plata SelfPay permit plati in numerar si cu cardul."Am demarat cu un proiect pilot, prin care taxa de pasaport s-a putut plati prin statiile de plata SelfPay din unitatile CEC Bank din Plaza Romania si Park Lake, unde exista si Servicii pasapoarte. Avand in vedere impactul pozitiv in randul clientilor, am extins parteneriatul cu SelfPay la nivel national. Noua metoda de plata raspunde astfel cerintelor clientilor, care vor servicii rapide si moderne," a declarat Cristian Nae, director Directia de Administrare a Retelei Teritoriale, CEC Bank.SelfPay detine cea mai mare retea de statii de plata de tip self-service din Romania. In prezent, reteaua SelfPay numara mai mult de 5.000 de statii de plata, cu peste 150 de servicii disponibile."Extinderea serviciului de plata a taxei de pasaport, la cele peste 5.000 de statii de plata SelfPay, este un pas firesc dupa implementarea cu succes a platii taxei de pasaport la statiile de plata, amplasate in agentiile CEC Bank din centrele comerciale Park Lake si Plaza Romania. Ne bucuram ca prin lansarea acestui serviciu, impreuna cu CEC Bank, participam la procesul de digitalizare a serviciilor publice. Punem la dispozitia tuturor cetatenilor Romaniei, o modal ...citeste mai departe despre " Taxa de pasaport poate fi platita din septembrie si la statiile de plata SelfPay, fara comision suplimentar pentru consumatori " pe Ziare.com