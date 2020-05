Tataru: De joi vom vedea daca aceasta senzatie de libertate exagerata va produce si efecte

El a precizat ca efectul celor trei zile il vom vedea de joi incolo."Am observat si o parte de bravare. Cred ca dupa doua luni doream sa simtim libertatea, dar aceasta libertare trebuie sa fie cu precautie. Purtarea unei masti ramane o baza intr-o incapere, intr-un mijloc de transport. Calea aerogena ramane, chiar daca avem si o transmitere mai mica pe suprafete. (...) Lumea a incercat sa se bucure de libertate sau a incercat sa forteze o libertate.Suntem pe o panta descendenta a acestei curbe si vrem sa ramana descendenta, cu un numar din ce in ce mai mic de cazuri noi, cu un numar din ce in ce mai mic de cazuri in Terapie Intensiva (...). Efectul celor trei zile il vom vedea de joi incolo, cand vom vedea daca aceasta bucurie exagerata sau senzatie de libertate exagerata va produce si efecte", a afirmat Nelu Tataru.El a adaugat ca s-ar putea sa vedem nasterea unor micro-focare."Sper sa nu fie asa, sper ca bucuria pe care am avut-o sa fi fost prudenta, desi am vazut si unele locuri unde n-a fost prundenta, si de joi incolo sa avem o crestere a numarului de cazuri, dar mica", a explicat el.Referitor la aglomeratia de la vamile din vestul tarii, el a afirmat ca lipsa distantarii intr-un grup destul de mare de oameni a creat conditiile unei posibile transmiteri."Sa nu uitam ca acesti cetateni au venit din fostele zone rosii", a mentionat ministrul Sanatatii.El a explicat ca toate aceste persoane merg in autoizolare la domiciliu."Nu mai exista acea carantina, decat cei care nu vor sa stea cu familiile, dar isi platesc carantina si hrana. Avand in vedere ca toate tarile vest-europene sunt pe panta descendenta, au un pericol, dar acest pericol este limitat, atata timp cat ei respecta izolarea", a sustinut Tataru.In ceea ce ii priveste pe varstnicii care se inghesuie la casele de pensii sau la alte institutii, el a spus ca persoanele peste 65 de ani ar trebui sa aiba prioritate."Agentii economici, autoritatile locale sunt cele care trebuie sa respecte niste reguli. Omul de rand vine sa isi plateasca o datorie. Cel care il primeste trebuie sa respecte regulile. Nu e de vina omul, e de vina agentul care l-a primit", a mai spus Nelu Tataru.Referitor la testarea la nivel national pentru anticorpi, el a explicat ca, dupa 1 iunie, in fiecar ...citeste mai departe despre " Tataru: De joi vom vedea daca aceasta senzatie de libertate exagerata va produce si efecte " pe Ziare.com