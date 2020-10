Tataru anunta ca dupa rectificarea bugetara se va constitui un stoc de Remdesivir pentru sase luni

"In perioada iulie-octombrie, noi am avut gratuit de la Uniunea Europeana 12.000 de doze. Aceste doze s-au distribuit in functie de numarul de pacienti aflati in terapie intensiva, cate sase doze pentru fiecare din spitalele faza 1, faza 2 sau spitale suport. Incepand cu luna octombrie, statul roman a inceput sa achizitioneze contra cost aceste doze. Pe luna octombrie suntem. Cred ca luni vom avea si ultima transa din cele 12.000 de doze, ca totalul care a fost in ultimele luni din donatii, urmand ca in noiembrie sa avem intre 14.000 si 18.000 de doze achizitionate, urmand, odata cu rectificarea bugetara, sa putem merge pe o rezerva de sase luni. Ramane efectiv ca si comisiile de boli infectioase si terapie intensiva sa readapteze acest tratament atat pentru terapie intensiva, cat si pentru stadiile medii, severe, in stadiile incipiente si fiecare medic curant sa adapteze acest protocol la pacientul pe care il ingrijeste", a precizat Tataru.El s-a referit, de asemenea, la vaccinurile impotriva SARS-CoV-2 pe care ar urma sa le achizitioneze Uniunea Europeana, subliniind ca Romania "are o strategie in lucru"."Noi avem o strategie in lucru in acest moment. Depinde foarte mult de tipul de vaccin care va veni. Sunt trei firme cu care Comunitatea Europeana este in discutii in acest moment si in achizitii, ramanand speranta ca la sfarsitul anului, inceputul anului viitor, sfarsitul lunii ianuarie, sa putem avea avea acest vaccin. Ramane ca dupa tipul de vaccin, sunt vaccinuri care sunt tinute la minus 70 de grade sau sunt vaccinuri care sunt tinute intre doua si opt grade, sa pregatim doua alternative pentru a putea exploata momentul in care aceste vaccinuri vin, atat ca structura, ca retea, cat si ca moment al efectuarii vaccinului", a adaugat ministrul.Nelu Tataru sustine ca Uniunea Europeana va transporta vaccinul catre tarile membre, iar fiecare stat il va conserva si il va utiliza ...citeste mai departe despre " Tataru anunta ca dupa rectificarea bugetara se va constitui un stoc de Remdesivir pentru sase luni " pe Ziare.com