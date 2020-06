Astfel, vor fi operate zboruri spre/dinspre Atena in zilele de luni, miercuri, vineri si sambata, si Salonic joi si duminica.De asemenea, TAROM anunta ca, in urma deciziei Guvernului grec, incepand cu 1 iulie, toti pasagerii care aterizeaza pe oricare aeroport din Grecia au obligatia de a completa formularul The Passenger Locator Form (PLF) cu 48 de ore inainte de zborul de intrare in Grecia.Formularul poate fi descarcat de pe https://travel.gov.gr/#/. Un alt formular va fi oferit la bord, care va trebui completat si predat, atunci cand li se va solicita.Totodata, de la 1 iulie, pasagerii sositi pe aeroporturile grecesti din calatorii internationale vor putea fi testati aleatoriu pentru Covid-19. ...citeste mai departe despre " TAROM va opera de miercuri mai multe zboruri comerciale spre si dinspre Grecia " pe Ziare.com