TAROM introduce din luna iulie curse intre orase din centrul si vestul tarii catre Litoral. Zborul va dura mai putin de o ora

"Compania Nationala de Transport Aerian - TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc. Astfel, romanii din vestul tarii vor putea ajunge pe litoral in mai putin de o ora.Rutele noi operate de TAROM vor fi: Timisoara - Constanta - Timisoara; Oradea - Constanta - Oradea; Cluj Napoca - Constanta - Cluj Napoca.Zborurile vor fi efectuate in conditii de siguranta, si vor avea ca destinatie Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din Constanta, de unde turistii pot ajunge rapid in statiunile de pe litoralul Marii Negre sau in Delta Dunarii", conform unui comunicat al companiei.Decizia de introducere a unor zboruri care sa conecteze mari orase, de litoral, vine in urma consultarilor dintre Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin Directia Generala Turism, Prefectura Constanta, Primaria Oradea, Primaria Timisoara si Primaria Cluj Napoca, impreuna cu TAROM, in contextul in care se estimeaza ca cei mai multi dintre romani vor alege, in acest an, sa isi petreaca vacanta de vara in tara.Conform statisticilor elaborate de catre asociatiile de promovare a turismului, se preconizeaza ca doar 20% dintre cei care vor pleca anul acesta in concediu, vor alege destinatii externe."Acum ca restrictiile incep sa se ridice, ne reluam activitatea si facem ce stim mai bine, conectam Romania, intern si international. Ne bucuram sa putem oferi o alternativa sigura si rapida calatoriilor cu masina sau trenul pe distante lungi, pentru romanii care merg anul acesta in vacanta, in tara. Daca distanta de la Timisoara pana pe litoral se parcurge cu autoturismul in aproximativ noua ore, cu avionul, acelasi drum, dureaza doar o ora, in conditiile de siguranta incomparabile.Stiu ca multi romani asteptau introducerea acestor rute si sunt convins ca, avand aceasta facilitate, multi dintre noi vom redescoperi Romania si vom contribui la sustinerea turismului autohton. Semnalele de solidaritate cu business-urile romanesti, pe care le primim tot mai des, incep sa ne redea optimismul si increderea ca impreuna putem depasi perioada grea prin care am trecut.", a declarat George Barbu, director general TAROM."Zborurile vor fi operate in condit ...citeste mai departe despre " TAROM introduce din luna iulie curse intre orase din centrul si vestul tarii catre Litoral. Zborul va dura mai putin de o ora " pe Ziare.com