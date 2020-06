Tarom da afara 374 de angajati pana la sfarsitul anului

Astfel, conform documentului, de la un numar mediu de salariati de 1.607, TAROM va ramane la finele anului cu 1.233 de angajati.Cheltuielile de natura salariala ale companiei vor fi anul acesta de 140,444 milioane de lei, din care 137,985 milioane de lei cheltuieli cu salariile, iar 2,459 milioane de lei reprezinta bonusuri.Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este la TAROM de 7.282,92 lei.Totodata, bugetul de venituri si cheltuieli al companiei are prevazute cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, care insumeaza 24,464 milioane de lei.Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt de 1,978 milioane de lei.Rezultatul pe anul in curs indica pierderi nete de 315,017 milioane de lei, la venituri totale de peste 1,013 miliarde de lei. Veniturile din exploatare pe care TAROM le tinteste anul acesta depasesc 912,536 milioane de lei, iar cele financiare ajung la 100,502 milioane de lei.Cheltuielile totale ale companiei in 2020 sunt de 1,328 miliarde de lei, aproape 1,2 miliarde de lei fiind cheltuieli de exploatare.La inceputul lunii iunie, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a apreciat ca TAROM poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea "sa taie in carne vie"."Companiile aeriene din intreaga lume, companiile din Romania au inregistrat pierderi uriase, au redus cursele cu peste 95%. Compania TAROM nu se simtea bine oricum inainte de criza, era bolnava de nepotism in primul rand, dar si de alte lucruri acolo. Eu cred, am incredere ca aceasta companie nationala poate fi salvata. Tot ce depinde de Guvernul Romaniei prin acel ajutor de salvare acordat, 37 de milioane de euro, prin ajutorul de stat pe care il pregatim, facem in asa fel incat printr-o restructurare la sange a acestei companii, ea sa poata sa functioneze in continuare", a declarat Lucian Bode, la B1 TV.Ministerul Trans ...citeste mai departe despre " Tarom da afara 374 de angajati pana la sfarsitul anului " pe Ziare.com