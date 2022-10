Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu. Organizatorii promit că va fi mai spectaculos ca niciodată

Targul de Craciun din Sibiu, unul dintre cele mai populare din Romania, se va deschide anul acesta la 11 noiembrie, in Piata Mare, si va putea fi vizitat pana la 2 ianuarie 2023.

Oamenii vor avea ocazia sa guste cele mai bune dulciuri si bucate traditionale, sa bea vin fiert aromat, dar si sa cumpere cadouri pentru cei dragi. Revine si una dintre cele mai populare atractii pentru cei mici, si anume Atelierul lui Mos Craciun.

In fiecare an, peste 4.000 de copii viziteaza Atelierul lui Mos Craciun. Anul acesta, cei mici vor avea oportunitatea de a lucra in echipa, intr-un ambient festiv, sub indrumarea unor specialisti, in cadrul Atelierului lui Mos Craciun.

Atelierele se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 9 ani. Participantii vor pastra mica lor "opera de arta" si vor primi diplome de "calificare", precum si cate o fotografie de grup.

Costul participarii la ateliere este de 30 lei per participant, iar rezervarile se fac pentru minim 15 participanti.

Miercuri, 26 octombrie, au inceput si inscrierile la Atelierul lui Mos Craciun, iar in primele 24 de ore s-au ocupat peste 80% dintre locurile disponibile destinate grupelor organizate de catre scoli si gradinite.

"Asteptam de prea mult timp momentul in care putem organiza Targul de Craciun din Sibiu fara niciun fel de restrictii si ne-am pregatit intens pentru a depasi editiile anterioare pandemiei ca dimensiuni, ca numar de expozanti, ca puncte de atractie pentru vizitatori si, cel mai important, ca atmosfera. Craciunul este cea mai importanta sarbatoare pentru romani, iar la Sibiu vrem sa o sarbatorim cu tot fastul. Va asteptam pe toti la Targ!", spune organizatorul evenimentului, Andrei Dragan Radulet.

Potrivit acestuia, "instalatiile de iluminat sunt construite cu becuri economice, iar programul de iluminat va fi adaptat la nivelul de lumina, astfel incat beculetele sa se aprinda doar in momentul in care chiar are sens. La fel, toate ambalajele de unica folosinta utilizate de cei care ofera produse alimentare sau bauturi sunt biodegradabile, pentru un impact minim al deseurilor asupra mediului."

