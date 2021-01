Potrivit Ziarul de Iasi, un tanar din Barlad, urcat baut la volan a fost oprit de politistii din Iasi, iar in momentul in care a fost pus sa sufle in etilotest a refuzat, fiind imediat incatusat. "De ce ati injurat echipajul de Politie?", este auzit unul dintre politisti spunandu-i tanarului incatusat.In final, soferul a acceptat sa sufle in fiola. Alcoolemia era de 0,17 mg/litru alcool pur in aerul expirat, sub pragul pentru care se intocmeste dosar penal. Chiar daca a scapat de dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, tanarul este cercetat acum pentru ultraj.Citeste si:VIDEO Scandal monstru in Piata Centrala din Barlad. Politist lovit cu capul in gura de un tanar caruia i-a atras atentia ca nu poarta masca ...citeste mai departe despre " VIDEO Tanar incatusat, in seara de Revelion: "De ce ati injurat echipajul de Politie?" " pe Ziare.com