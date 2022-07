Omul care a dezvăluit dedesubturile afacerii Uber s-a „detonat”: „Eu am fost cel care vorbea cu guvernele”

Mark MacGann, un lobbyist de cariera care a condus eforturile Uber de a castiga guvernele din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, s-a identificat drept sursa care a scurs peste 124.000 de dosare ale companiei catre The Guardian.

MacGann a recunoscut in The Guardian ca el a fost avertizorul privind practicile Uber si cel care a furnizat cotidianului britanic mii de documente compromitatoare despre compania americana.

Lobbyistul a decis sa vorbeasca pentru ca crede ca Uber a incalcat legea in zeci de tari si a indus in eroare oamenii cu privire la beneficiile modelului de afaceri al companiei, potrivit The Guardian.

MacGann a fost lobbyistul sef al companiei, intalnindu-se cu inalti membri ai guvernelor si cu sefi de stat din peste 40 de tari.

"Oamenii aproape ca se dadeau peste cap pentru a se intalni cu Uber si pentru a auzi ce aveam de oferit", a spus MacGann pentru Guardian, intr-un interviu exclusiv.

Aceasta a adaugat: "A fost extraordinar de usor sa obtinem acces la cele mai inalte esaloane de putere si de luare a deciziilor. A fost imbatator".

Acum MacGann a devenit din lobbyist al Uber avertizor. Mii de documente au fost scurse catre The Guardian, care le-a pus la dispozitia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ) si partenerilor mass-media din intreaga lume, inclusiv BBC.

Fisierele Uber reprezinta o perspectiva fara precedent asupra modului in care una dintre cele mai cunoscute companii tehnologice din lume a facut lobby la cel mai inalt nivel pentru a sprijini expansiunea sa agresiva in Europa.

Barbatul in varsta de 52 de ani recunoaste ca a facut parte din echipa de top a Uber la acea vreme si ca nu este lipsit de vina pentru comportamentul pe care il descrie.

Intr-un interviu exclusiv acordat The Guardian, el a spus ca a fost partial motivat de remuscari.

"Sunt partial responsabil. Eu am fost cel care vorbea cu guvernele, eu am fost cel care a impulsionat asta cu mass-media, eu am fost cel care le-a spus oamenilor ca ar trebui sa schimbe regulile pentru ca soferii aveau sa beneficieze si oamenii aveau sa aiba atat de multe oportunitati economice", a spus MacGann.

In interviul sau amplu, MacGann a detaliat calatoria personala care l-a determinat sa scurga datele, dupa ani de zile de la plecarea sa de la Uber.

"Regret ca fac parte dintr-un grup de oameni care au modific

