Suma uriasa inghitita de PSD din bugetul statului. Veniturile social-democratilor in 2019, cat profitul unei multinationale

PSD este partidul care primeste cei mai multi bani din buzunarul romanilor. Conform estimarilor AEP, in anul 2020 Partidul Social Democrat va primi in total 85.251.435,58 de lei. Numai in prima decada a lunii septembrie, Partidul Social Democrat a primit o subventie de 28.614.798,63 lei.Nici in 2019, PSD-ul nu a stat mai prost. Conform ZF.ro, daca ar fi fost companie, PSD s-ar fi situat pe locul 44 in topul celor mai profitabile companii din Romania, inaintea Ford si doar cu trei pozitii sub Vodafone Astfel, PSD, cel mai mare partid din Romania, a primit in 2019 subventii de stat de 160 mil. lei, in afara campaniilor electorale, platite separat.In 2018, partidele si-au dat atat de multi bani incat nu stiu ce sa faca cu ei. Excedentul PSD a fost de 53.3 milioane de leiIn conturile partidelor au intrat atat de multi bani publici in 2018, incat toate au raportat excedente la final de an. PSD a ramas in vistierie cu peste 53.3 milioane de lei, conform Radio Europa Libera.Astfel, in 2018, PSD a avut venituri totale de 106.816.207 de lei si cheltuieli de 53.500.2446 de lei.PSD, obligat de instanta sa spuna cum a cheltuit banii primiti de la stat si ce firme a platit cu eiOrice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile statului informatiile de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.Astfel motiveaza Tribunalul Iasi sentinta prin care judecatorii au obligat PSD sa publice sumele de bani pe care le-a primit de la bugetul de stat in anii 2016-2018 si rapoartele detaliate cu privire la modul in care au fost cheltuiti acesti bani: cu ce persoane fizice si cu ce firme s-au incheiat contracte din acesti bani.Decizia a fost data de Tribunalul Iasi, intr-un proces deschis de unul dintre fondatorii asociatiei civice Reset Iasi, Daniela Mitrofan. Decizia poate fi contestata cu recurs."Voiam sa vedem cum sunt utilizati banii"Concret, Daniela Mitrofan a solicitat aceste infomatii de la PSD, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Cu ...citeste mai departe despre " Suma uriasa inghitita de PSD din bugetul statului. Veniturile social-democratilor in 2019, cat profitul unei multinationale " pe Ziare.com