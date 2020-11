Cum a abordat Suedia noul val al pandemiei si de ce Romania are nevoie de restrictii excesive pentru a stopa raspandirea coronavirusului

Desi unele din acestea vin sa umple goluri evidente, cum este obligativitatea muncii de acasa acolo unde este posibila, lucru valabil in special in multe din institutiile statului, unele din aceste restrictii starnesc in continuare neincrederea populatiei in eficienta lor. Prima in aceasta categorie este fara indoiala obligativitatea de a purta masca in orice spatiu public, fie ca vorbim de un parc, fara alti oameni in preajma.Aceasta nu este insa singura masura ce ridica intrebari legitime din partea populatiei. La fel este si cazul faptului ca in Romania raman inchise toate scolile, nediferentiat, in conditiile in care majoritatea tarilor europene le mentin deschise, aceasta fiind si recomandarea principalelor institutii de sanatate publica; la fel si asupra faptului ca pietele acoperite sunt inchise, dar nu si mall-urile sau supermarketurile sau faptul ca acestea din urma vor avea programul redus fapt ce va conduce la cresterea densitatii de cumparatori.Potrivit expertilor in sanatate publica, autoritatile de la Bucuresti, inca de la inceputul pandemiei, au ales sa comunice aceste restrictii intr-un stil paternalist, mai mult sub forma unor "dogme" fara a comunica constant, in mod transparent, oferind explicatii pentru masurile impuse. Astfel, in lipsa unei comunicari eficiente, autoritatile au sfarsit in a invinovati populatia pentru nerespectarea masurilor de siguranta sanitara. Drept consecinta, potrivit expertilor in domeniu, increderea populatiei in restrictii a scazut, ele nefiind vazute drept actiuni individuale de responsabilitate, si, in plus, a facut posibila aparitia in spatiul public a mesajelor unor comunitati ce chiar se opun acestor masuri, mesaje venite din partea unor personaje cu notorietate si distribuite pe larg de o parte a mass mediei.Romania nu este singura tara in aceasta situatie, Spania sau Italia confruntandu-se cu adevarate revolte de strada in unele orase fata de impunerea unor noi restrictii. Nu la fel stau insa lucrurile in Suedia, o tara care pare a gestiona cu relativ succes valul doi de infectii ce a lovit Europa. Statul nordic, care in ultimele zile a inregistrat pana la 3.000 de cazuri noi, a inregistrat in ultimele s ...citeste mai departe despre " Cum a abordat Suedia noul val al pandemiei si de ce Romania are nevoie de restrictii excesive pentru a stopa raspandirea coronavirusului " pe Ziare.com