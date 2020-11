Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, se recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Suediei, un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani care se afla pe teritoriul Regatului Suediei pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Stockholm: +468205674, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Stockholm: +46736985463.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://stockholm.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Suedia anunta prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana la 11 mai 2021 " pe Ziare.com