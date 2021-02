Cand ar putea fi reluate in siguranta concertele si festivalurile. "Zeci de business-uri se indreapta spre faliment"

Acestia au trimis o scrisoare deschisa premierului Florin Citu, prin care solicita formarea unui grup de lucru in cadrul caruia sa fie stabilit exact cum anume ar putea fi desfasurate evenimentele, in asa fel incat participantii sa se simta in siguranta, iar normele de siguranta sanitara sa fie respectate."Cerem o discutie cu premierul. Nu consideram ca este normal sa se arunce in spatiul public astfel de informatii fara ca ele sa fie discutate cu sectorul afectat. Daca se considera ca nu se pot tine evenimente cu mai mult de 150 de persoane poate ca ar trebui sa informeze si premierul, si Ministerul Economiei, si Ministerul Finantelor ca sa isi dea seama ce impact are in piata", a declarat pentru Ziare.com Codruta Vulcu, organizatorul festivalului ArtMania de la Sibiu.Ministerul Culturii, deschisDaca la Ministerul Culturii au gasit deschidere inca de anul trecut pentru a discuta problemele din sector si pentru a identifica solutii, in asa fel incat businessurile sa nu intre in faliment, nu acelasi lucru poate fi spus despre Ministerul Sanatatii."Ministerul Culturii chiar doreste sa poarte un dialog, nu tine neaparat sa tinem un intreg sector inchis atata timp cat pot fi facute evenimente in aer liber, cu distantare. Eu inteleg ca e cea mai simpla solutie sa nu deschidem nimic doar ca atunci statul trebuie sa vina cu o compensare pentru sector. Toate statele europene, si aici vorbim de Germania, de Olanda, de Norvegia, creeaza fonduri de garantare incepand cu luna iulie 2021, incat organizatorii, chiar de festivaluri si de concerte sa se poata apuca de lucru si, in cazul in care situatia epidemiologica nu va permite desfasurarea evenimentelor, statul sa compenseze pierderile", a completat Codruta Vulcu.Jazz in the Park cu distantareImpactul asupra sectorului este major, spune si Alin Vaida, organizator al Jazz In The Park. Anul trecut s-a incercat un format diferit al festivalului, care in mod obisnuit primea 35.000 de participanti pe durata a cateva zile."Noi ...citeste mai departe despre " Cand ar putea fi reluate in siguranta concertele si festivalurile. "Zeci de business-uri se indreapta spre faliment" " pe Ziare.com