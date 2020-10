Eli Lilly va incepe sa livreze 300.000 de doze din aceste tratament, pentru care va primi 375 de milioane de dolari, in doua luni de la primirea autorizatiei pentru utilizarea de urgenta din partea autoritatii de reglementare in sectorul sanatatii, a anuntat compania.Ulterior, guvernul va avea optiunea de a cumpara un numar suplimentar de 650.000 de fiole, pentru 812,5 milioane de dolari, a afirmat Departamentul pentru Sanatate si Servicii Umane.Pretul pe doza este de 1.250 de dolari, potrivit contractului, dar fiolele achizitionate de guvern vor fi distribuite gratuit populatiei.Statele Unite au semnat acorduri si cu companiile AstraZeneca si Regeneron Pharmaceuticals pentru terapile lor cu anticorpi, in cadrul programului Operation Warp Speed al administratiei Trump.Acordul cu Regeneron acopera costul productiei, in timp ce acordul cu AstraZeneca include sustinerea fabricarii tratamentului.In timp ce vaccinurile sunt considerate esentiale pentru oprirea pandemiei, guvernele cauta tot mai intens tratamente eficace pentru a incetini raspandirea virusului si reluarea activitatilor economice. ...citeste mai departe despre " Guvernul SUA va plati pana la 1,19 miliarde de dolari unei companii pentru aproape un milion de doze din tratamentul cu anticorpi pentru COVID-19 " pe Ziare.com