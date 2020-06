Este vorba de jocul video EndeavorRx, produs de Akili Interactive, de aparenta traditionala ce consta in completarea unor misiuni in diferite scenarii si trecand peste numeroase obstacole ce apar in calea protagonistului.Autorizatia FDA, acordata dupa sapte ani de studii clinice pe un numar de peste 600 de baieti si fete, permite ca jocul video sa fie anuntat ca terapie digitala pentru a ameliora capacitatea de atentie a copiilor cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani care sufera de ADHD."EndeavorRx ofera o optiune care nu necesita medicatie pentru a ameliora simptomele asociate tulburarii ADHD la copii si este un exemplu important de evolutie in domeniul terapiilor digitale", noteaza intr-un comunicat directorul Centrului pentru Device-uri si Sanatate Radiologica al FDA, Jeffrey Shuren.Jocul video va fi disponibil doar cu prescriptie medicala iar compania producatoare a deschis deja o lista pe site-ul sau pentru a se putea inscrie cei care vor sa aiba acces la acest tratament dupa lansarea sa pe piata.Se estimeaza ca tulburarile ADHD afecteaza in prezent 4 milioane de fete si baieti cu varste intre 7 si 11 ani din SUA, care prezinta simptome precum dificultatea de a ramane concentrati si de controlarea comportamentului, precum si un nivel foarte ridicat de activitate.Unul din aceste studii desfasurate timp de sapte ani, care s-a incheiat cu aprobarea jocului EndeavorRx ca tratament medical, arata ca o treime dintre copiii care urmeaza aceasta terapie (constand in practicarea acestui joc timp de 25 de minute pe zi, cinci zile pe saptamana pe o perioada de patru saptamani) au inregistrat o crestere semnificativa a atentiei.Totusi, studiul avertizeaza asupra unor posibile efecte secundare precum frustrare sau dureri de cap. ...citeste mai departe despre " SUA: Primul joc video recomandat de medici pentru tratarea ADHD " pe Ziare.com