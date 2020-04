Trump a avertizat ca urmatoarele doua saptamani vor fi "cele mai grele" in lupta SUA pentru a combate coronavirusul si a spus ca va trimite mii de militari in statele americane cele mai afectate, precum si ajutoare medicale, pentru a le sprijini."Aceasta va fi probabil cea mai grea saptamana, intre saptamana asta si saptamana viitoare, si vor fi multe morti, din pacate, dar mult mai putine decat daca asta nu ar fi fost facut, dar vor fi", a declarat Trump, sambata, la o conferinta sustinuta la Casa AlbaPresedintele american a proclamat hidroxiclorochina drept antidot pentru Covid-19. Substanta folosita pentru tratarea Ebola ar putea fi "unul dintre elementele importante care pot schimba jocul", a spus el, insa nu exista dovezi ca acesta ar fi tratamentul."Trebuie sa redeschidem tara. Nu vrem sa facem asta pentru luni si luni si luni", a mai spus el.New York este regiunea cea mai afectata din SUA, cu mai mult de 113.000 de cazuri si 3.500 de decese inregistrate de la depistarea coronavirusului aici. Acesta reprezinta aproximativ un sfert din totalul deceselor inregistrat in Statele Unite. In ultimele 24 de ore, aici au fost inregistrate 630 de decese.Guvernatorul Andrew Cuomo a multumit Chinei pentru ventilatoarele trimise si a anuntat ca statul pe care il conduce a primit 1.000 de astfel de echipamente din partea miliardarilor Joseph si Clara Tsai si a fondatorului Alibaba, Jack Ma.Citeste si:Donald Trump: Autoritatile sanitare recomanda purtarea mastilor in public. Eu nu am de gand sa o facEsecul lui Trump in criza coronavirusuluiUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " SUA au depasit 300.000 de cazuri si circa 8.500 de decese. Trump: Urmeaza cea mai grea saptamana " pe Ziare.com