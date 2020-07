STUDIU: Salariile in Romania sunt mult mai scazute decat productivitatea. Discursul din spatiul public, inselator

Documentul prezinta o analiza detaliata a chestiunii productivitatii, plecand de la aspecte teoretice si pana la relatia dintre productivitate si salarii asa cum arata ea in Romania astazi."Un nivel scazut al productivitatii intr-adevar nu poate asigura salarii mari. Aceasta nu este insa problema Romaniei, unde salariile sunt comparativ mult mai scazute decat productivitatea. Mai mult, contrar a ceea ce se spune in spatiul public, cresterile salariale din ultimul deceniu au fost insotite de cresteri echivalente ale productivitatii muncii. Discursul dominant din spatiul public este totusi inselator de la bun inceput, din moment ce vorbim de un rationament strict in termeni de rate de crestere, a carui asumptie principala este existenta unui punct de echilibru originar intre nivelul productivitatii si nivelul remunerarii muncii. Neluarea in calcul a distributiei valorii adaugate intre munca si capital face ca discursul public despre productivitate sa fie unul extrem de partizan, scopul fiind de fapt limitarea cresterilor salariale si mentinerea unui raport cat mai mare intre productivitate si costuri, fara ca angajatorii sa faca eforturi investitionale si organizationale pentru cresterea productivitatii. Nu e deci deloc intamplator ca tema productivitatii apare in spatiul public doar atunci cand situatia de pe piata muncii tinde sa impinga salariile in sus. Vorbim de o critica moralizatoare a cresterilor salariale dublata de denuntarea presupusei irationalitati economice a acestora", se mentioneaza in studiul 'Chestiunea productivitatii - controverse si clarificari', prezentat de Stefan Guga, consultant in cadrul Syndex Romania.Potrivit studiului, daca ne uitam la raportul dintre productivitatea muncii si costurile cu forta de munca, costurile cu forta de munca sunt atat de reduse in Romania, incat nici nu se pune problema ca majorarile salariale sa "ameninte cu adevarat activitatea economica la nivel macro". Atfel, pe termen mediu si mai ales pe termen lung, situatia se poate schimba, drept pentru care dezbaterea publica trebuie sa se reorienteze sp ...citeste mai departe despre " STUDIU: Salariile in Romania sunt mult mai scazute decat productivitatea. Discursul din spatiul public, inselator " pe Ziare.com