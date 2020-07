Studiu: Noua din zece romani spun ca au fost afectati in mare masura de pandemie. Mai putin de jumatate considera eficienta folosirea mastii sanitare

Potrivit datelor colectate Frames & Hygienium, in perioada 29 iunie - 2 iulie, de la peste 2500 de persoane, 92% dintre cei chestionati au declarat ca au fost afectati in mare masura de pandemie. Numai 6% nu au fost afectati, iar 2% nu au raspuns.Deasemenea, studiul publicat astazi mai arata ca 47% dintre romani au indicat folosirea mastii sanitare "cea mai eficienta masura impotriva COVID-10", iar 39% au folosit produse dezinfectante mai mult ca niciodata, considerandu-le "o bariera eficace in fata unei posibile infectari".Cu toate astea, doar 9% dintre romani considera importanta asigurarea unei igiene corespunzatoare si doar pentru 5% respectarea distantarii fizice reprezinta o bariera impotriva raspandirii bolii.Peste doua treimi ( 67%) dintre cei chestionati sunt convinsi ca vom scapa de coronavirus pana la sfarsitul anului 2020, in timp ce numai 22% dintre repondenti cred ca pandemia va dura mai mult timp, mai precizeaza sursa citata.Astfel, 61% dintre cei care au completat chestionarul Frames, la comanda Hygienium, considera ca sfarsitul pandemiei va fi asigurat de un vaccin, in vreme ce 22% cred ca imunizarea in masa va juca un rol important in aceasta evolutie, iar 12% estimeaza ca tehnologia si masurile de siguranta si securitate vor fi decisive in acest demers.Un capitol important al Barometrului de opinie Frames&Hygienium a vizat modul in care romanii se comporta in aceasta perioada de pandemie, din perspectiva folosirii produselor dezinfectante.Chiar daca normele si protocoalele de securitate dispuse de autoritati au generat multe dispute si semne de intrebare, dovada parerile impartite in privinta claritatii acestora (44% le considera clare si precise, in timp ce 42% vad contrariul), cei mai multi dintre intervievati au folosit cel putin o metoda de protectie in aceasta perioada, se mai spune studiul citat.Mai mult de jumatate (56%) dintre romanii chestionati au declarat ca au folosit produse dezinfectante de mai multe ori pe zi, 32% o singura data pe zi, in timp ce 10% au afirmat ca au folosit astfel de produse "uneori", adica nu in fiecare zi. Numai 2% spun ca le-au folosit vreodata.In ceea ce priveste alegerea produselor dezinfectante, 39% dintre persoanele intervievate sustin ca marca este ...citeste mai departe despre " Studiu: Noua din zece romani spun ca au fost afectati in mare masura de pandemie. Mai putin de jumatate considera eficienta folosirea mastii sanitare " pe Ziare.com