Peste jumătate dintre români se tem că nu își vor putea plăti facturile pentru utilități la iarnă. Cum au schimbat scumpirile comportamentul de consum STUDIU

Aproape 60% dintre romani se tem ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitati in iarna care vine, arata un studiu realizat de o companie de cercetare de piata.

58% dintre romani au declarat ca le va fi foarte greu sa achite facturile, procentul fiind mai ridicat in cazul tinerilor intre 25 si 34 de ani (64%).

De asemenea, jumatate dintre respondenti declara chiar ca sunt ingrijorati ca nu vor reusi sa isi incalzeasca locuinta, iar 48% se asteapta sa existe intreruperi de furnizare a caldurii din cauza infrastructurii vechi.

"Cresterea preturilor este cea mai mare ingrijorare a romanilor la acest sfarsit de an. Scumpirile ii ingrijoreaza pe romani mai mult decat alte nelinisti din cadrul societatii. 40% dintre romani declara ca valoarea facturii pentru energia electrica sau gazele naturale este cel mai mare motiv de neliniste pentru perioada urmatoare, iar 25% se declara ingrijorati de cresterea preturilor pentru articolele de baza. Pe de cealalta parte, doar 13% dintre respondenti se declara ingrijorati de extinderea conflictului de la granitele Romaniei, 10% de nivelul coruptiei din tara, iar cei mai putini, 5%, mai sunt ingrijorati de un nou val al pandemiei Covid-19", se arata intr-un comunicat al companiei Reveal Marketing Research, care a realizat studiul.

Comportamentul de consum

In ceea ce priveste comportamentele de consum si utilizare a utilitatilor, 58% dintre romani declara ca temperatura din casa va fi mai mica in iarna aceasta decat in anii anteriori, cu precadere tinerii intre 25 si 34 de ani (71%). Jumatate dintre respondenti vor folosi mai multe metode de incalzire a locuintei, iar 32% iau in calcul chiar deconectarea de la serviciul public de termoficare.

Nivelul de optimism este extrem de scazut in randul romanilor, doar 18% dintre acestia declarandu-se optimisti, in timp ce 43% sunt mai degraba pesimisti cu privire la nivelul de trai pentru iarna care urmeaza. Cei mai pesimisti sunt cei cu varste cuprinse intre 45 si 55 de ani (52%).

Pe de alta parte, romanii au inceput deja sa se pregateasca de facturi record in aceasta iarna, iar economisirea este cuvantul de ordine. Costurile crescute cu utilitatile au determinat schimbari in comportamentul de consum si cumparare. 55% dintre romani declara ca au renuntat sa mai cumpere produse care nu sunt esentiale, intr-o ma ...citeste mai departe despre "Peste jumatate dintre romani se tem ca nu isi vor putea plati facturile pentru utilitati la iarna. Cum au schimbat scumpirile comportamentul de consum STUDIU " pe Ziare.com

