Studiu: Dezvoltarea traficului feroviar in jurul Bucurestiului ar reduce semnificativ blocajele de pe strazile Capitalei

Mai mult, Centura feroviara a Bucurestiului este parte a retelei europene TEN-T, iar in acest context, modernizarea este obligatorie.In cadrul studiului citat de clubferoviar.ro, autorii au avut in vedere doua scenarii. Unul in care nu se face nimic pentru dezvoltarea caii ferate si altul in care infrastructura feroviara este supusa unui program de modernizare.Concluzia a fost ca modernizarea caii ferate va aduce anual alti 11.852 de locuitori ai Capitalei in transportul public, peste nivelul actual, de 199.520 de calatori.In plus, s-ar putea ajunge ca, pana in 2025, indicatorul autoturisme - ora (numar de autoturisme fiecare circuland o ora) ar scadea de la 102.604 la 86.771 (reducere de peste 15.000 autoturisme-ora) ceea ce semnifica o reducere de peste 10% a masinilor care circula pe strazile Bucurestiului."Scopul analizei a fost posibilitatea utilizarii liniilor de inel la imbunatatirea transportului public metropolitan, inclusiv conexiunile cu liniile de tramvai si metrou", a declarat Adrian Vilcan, reprezentantul firmei care a facut studiul.Traficul de marfa, prin nordul orasuluiCei care au realizat studiul sunt de parere ca pentru inceput, ar fi potrivita inceperea traficului cu trenuri de marfa pe partea de Nord - Nord - Est si apoi Sud - Est si Sud. Se poate lua in considerare si transportul de calatori cu sase perechi de trenuri suprapuse de-a lungul inelului si liniei centrale care ar face legatura cu reteaua de tramvaie si de metrou.Dezvoltarea inelului s-ar putea intinde pe cativa ani la costuri de cateva zeci de milioane euro pe an.De asemenea, una dintre ipotezele de calcul in analiza traficului pe cele sase linii feroviare ale Bucurestiului este ca se va circula la o cadenta de cel putin un tren la fiecare 20 de minute in orice directie.