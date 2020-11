STUDIU: Ce activitati au romanii pe internet in functie de varsta

Conform cercetarii, peste jumatate dintre romani (55%) citesc publicatii de stiri atunci cand petrec timp pe Internet. In aceasta marja, site-urile de stiri, reviste si ziare sunt preferate de pensionari intr-o proportie de 76%, alaturi de maturii fara partener - 60%.De asemenea, 43% din totalul respondentilor afirma ca au facut cumparaturi online in ultima saptamana. Tot pe segmentul tranzactiilor online, studiul de specialitate releva faptul ca aproape jumatate dintre romani (45%) realizeaza plata facturilor sau a altor cheltuieli pe Internet, dar si ca mai mult de jumatate dintre seniorii pensionari (54%) au optat pentru platile online. Familiile moderne (52%) si maturii fara partener (51%) au mentionat in proportii similare efectuarea platilor in mediul online. In acelasi timp, aplicatiile bancare online sunt, in special, accesate de tinerii profesionisti (45%) si de familiile moderne (48%).In ceea ce priveste divertismentul si timpul liber, 69% dintre mileniali si 61% dintre tinerii profesionisti asculta muzica pe Internet, iar 59% dintre familiile moderne au aceeasi activitate intr-o saptamana. Din categoria pensionarilor, patru din zece persoane fac acest lucru.Totodata, vizionarea filmelor, a programelor TV sau a canalelor de streaming video se afla printre activitatile recurente ale romanilor pe Internet. Astfel, milenialii si tinerii profesionisti declara in cea mai mare masura ca desfasoara aceasta activitate (61%, respectiv 73%), in timp ce familiile traditionale inregistreaza o pondere mai redusa la acest capitol, de 39%.Datele centralizate de Reveal Marketing Research arata ca peste o treime dintre mileniali participa la cursuri online platite sau gratuite, insa doar 11% dintre familiile moderne si 5% dintre familiile traditionale folosesc internetul pentru diverse cursuri. Similar, seniorii pensionari folosesc in foarte mica masura internetul pentru astfel de cursuri - doar 4%. In schimb, aproape un sfert dintre maturii fara partener participa la astfel de cursuri online.Lucrul de acasa sau invatatul sunt activitati desfasurate pe Internet de peste un sfert (26%) dintre ...citeste mai departe despre " STUDIU: Ce activitati au romanii pe internet in functie de varsta " pe Ziare.com