Studiu: 29% dintre persoanele infectate cu coronavirus nu au prezentat niciodata simptome, dar au avut aceeasi cantitate de virus ca persoanele simptomatice

Studiul, condus de Seungjae Lee de la Universitatea Soonchunhyang si publicat joi in revista americana Jama Internal Medicine, s-a concentrat pe un focar de cazuri de contaminare in cadrul unui grup religios din Daegu, in Coreea de Sud, in februarie. Autoritatile au decis sa plaseze in izolare cazurile pozitive cu putine sau fara simptome intr-o cladire guvernamentala, unde medicii si asistentele le-au monitorizat atent evolutia simptomelor si le-au testat incarcatura virala in mod regulat.Grupul era format din tineri, cu o varsta medie de 25 de ani.Din 303 persoane, 89 nu au prezentat niciodata simptome, o proportie de 29%.In conditiile in care persoanele in cauza au fost tinute in izolare pana cand au fost testate negativ, personalul medical a putut distinge intre cazurile pre-simptomatice si cazurile asimptomatice. De fapt, 21 de persoane s-au prezentat initial ca fiind pozitive pentru coronavirus si fara simptome, dar au avut in cele din urma simptome. Numeroase studii in care pacientii sunt testati o singura data pot confunda cazurile pre si asimptomatice.Concluzia studiului este ca concentratiile de virus la pacientii asimptomatici au fost "similare cu cele de la pacientii simptomatici", au afirmat autorii.Insa gasirea de particule virale reziduale in nas, gat sau plamani nu inseamna neaparat ca aceste persoane au fost contagioase. Aceasta este una dintre marile intrebari ale pandemiei: in ce proportie cazurile asimptomatice sunt vectori ai virusului? Pe de o parte, nu tusesc, insa pe de alta parte, nu stau in izolare si, prin urmare, intra in contact cu alte persoane."Este important sa subliniem ca detectarea ARN-ului viral nu este sinonim cu prezenta unui virus infectios si transmisibil", au avertizat autorii studiului, care au subliniat ca studii epidemiologice si experimentale mai ample sunt necesare pentru a intelege acest lucru.