Studiu: 12% dintre romani nu cred iar 33% au dubii cu privire la existenta virusului

Perceptia difera in functie de localitatea de resedinta. Daca in ce priveste romanii din zona urbana procentul celor care cred ca virusul este o inventie este de putin peste 7%, in mediul rural procentul este dublu, de peste 16%.Studiul a fost efectuat in perioada 15-22 iulie, pe un esantion reprezentativ de 1.003 persoane.Intrebati despre increderea pe care o au in sursele de informare, majoritatea romanilor spun ca au incredere in discutiile cu prietenii si familia (56,5%), apoi in discutiile cu colegii (37,9%) sau in comunicatele Guvernului (36,2%). Romanii manifesta cea mai mare lipsa de incredere in ce priveste informatiile de la celebritati, vloggeri sau bloggeri (43,5), social media (32,5%) si TV (28,5%)."Indiferent de perceptia asupra noului coronavirus, toti respondentii au constatat efectele contextului creat de COVID-19 asupra vietii lor. Aproape 60% dintre romani spun ca cel mai mare impact negativ a fost resimtit in ce priveste planurile de vacanta si calatoriile. Peste 55% au afirmat ca efectele negative ale crizei COVID s-au vazut si in viata sociala. In acelasi timp, un numar apropiat de romani au constatat un impact negativ si asupra finantelor personale sau ale familiei, dar si asupra sigurantei personale. Criza COVID-19 nu a schimbat insa, pentru majoritatea romanilor, evolutia dezvoltarii personale sau profesionale ori viata de familie sau de cuplu", sustin autorii studiului.Romanii sunt preocupati pentru cum vor evolua lucrurile in urmatorul an si cele mai mari riscuri identificate sunt: cresterea rapida a numarului de infectii (52,9%), revenirea la starea urgenta (42,7) sau atingerea capacitatii maxime a spitalelor (39,9%). In ce priveste infectarea cu COVID-19, mai putin de un sfert cred ca exista riscul ca asta sa li se intample lor si sub 20% se tem ca s-ar putea sa-si piarda locul de munca.Pe de alta parte, aproape jumatate dintre romani nu intrevad schimbari ale vietii pe care o duc acum. Aproape o treime sunt insa optimisti si cred ca viata lor de peste jumatate de an va fi mai buna decat cea de acum. La polul opus sunt cei aproape 23% dintre romani care sunt pesimisti si cred ca viata lor va fi mai rea decat in acest moment. Esantionul de 1 ...citeste mai departe despre " Studiu: 12% dintre romani nu cred iar 33% au dubii cu privire la existenta virusului " pe Ziare.com