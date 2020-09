Limitarea interactiunii impune regandirea strategiei de piata si a fortei de vanzari in industria farmaceutica (analiza)

"Pana acum sase luni, majoritatea interactiunilor dintre medici si companiile farmaceutice erau face to face si implicau adesea calatorii de sute de kilometri. Masurile de distantare sociala si izolare impuse de pandemia COVID - 19 au schimbat modul de desfasurare a lucrurilor, restrictionand evenimentele si conferintele traditionale, accesul in spitale si contactul direct cu medicii. A crescut astfel presiunea pe vanzarile companiilor farmaceutice care trebuie sa-si regandeasca forta de vanzari si strategia de punere pe piata sau promovare a produselor utilizand o interactiune tot mai digitala", arata intr-un articol, Ruxandra Tarlescu, partener PwC Romania.Conform analizei, una dintre principalele consecinte ale limitarii interactiunilor directe cu medicii va conduce in mod inevitabil la o reducere a fortei de reprezentanti medicali. Potrivit sondajului "Pharma companies' route to a Digitized go-to-market model - Drumul companiilor farma spre o strategie de piata digitala", aceasta reducere va fi in medie cu 10-30%. Companiile vor fi mai mult sau mai putin afectate, in functie de portofoliul pe care il detin.Astfel, companiile fara portofoliu de produse folosite in tratarea COVID-19 sau cu portofoliu de produse care inregistreaza scaderi semnificative in aceasta perioada si ar putea reduce forta de reprezentanti medicali cu pana la 30% in urmatorii ani. In schimb, pentru companiile care produc medicamente si terapii de specialitate cautate in aceasta perioada scaderea ar trebui sa fie sub media industriei.In ceea ce priveste zona de digital, furnizorii de servicii de asistenta medicala au adoptat la scara larga canale digitale pentru interactiunea cu pacientii in perioada starii de urgenta si de alerta, iar aceasta tendinta va continua si pe viitor. Astfel, companiile farmaceutice trebuie sa tina pasul cu furnizorii de servicii de asistenta medicala din ce in ce mai avansati digital pentru a nu pierde avantajul pe o piata intens competitiva si cu o crestere rapida si li se recomanda sa redirectioneze echipele de vanzari catre activitati digitale, inclusiv sa investeasca in imbunatatirea abilitatilor digitale pentru reprezentantii medicali.Potrivit sursei citate, este de asteptat ca viitorul model de punere pe piata ...citeste mai departe despre " Limitarea interactiunii impune regandirea strategiei de piata si a fortei de vanzari in industria farmaceutica (analiza) " pe Ziare.com