Statul roman trebuie sa-i plateasca 70.000 de lei lui Dan Radu Rusanu, cheltuielile cu avocatii facute de fostul parlamentar in dosarul in care a fost achitat

In iunie 2018, Rusanu a deshis un proces la Tribunalul Bucuresti si cerea ca statul roman, prin Ministerul Finantelor, sa-i plateasca 904.359 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata in Dosarul Carpatica.Practic, instanta a admis in parte solicitarea politicianului.Cazul CarpaticaFost deputat si senator PNL, Rusanu a fost retinut de procurorii DNA in Dosarul Carpatica pe 25 februarie 2014, arestat preventiv aproximativ patru luni (4 martie - 23 iunie) si a stat in arest la domiciliu alte doua luni, pana pe 8 septembrie 2014. In total: o zi retinere, 111 zile arestare preventiva si 78 zile arest la domiciliu.Un caz in care, dupa 3 ani de procese, Dan Radu Rusanu a fost achitat definitiv.In faza de fond a procesului, judecatorii au respins cererea lui Dan Radu Rusanu, dar acesta a contestat-o la Curtea de Apel Bucuresti."Admite apelul. Anuleaza sentinta apelata si rejudecand: Admite in parte actiunea. Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 70.000 lei reprezentand cheltuieli judiciare, sub forma onorariilor avocatilor, efectuate in cadrul dosarului penal nr. 2827/2/2014.Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 2.505 lei cheltuieli de judecata in fond. Obliga intimatul sa plateasca apelantului suma de 1.252,5 lei cheltuieli de judecata in apel. Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare," este minuta data marti de Curtea de Apel Bucuresti, conform portalului instantelor.Cererea de recurs urmeaza sa fie depusa la Curtea de Apel Bucuresti.Cum au fost calculate cheltuielileCum a calculat Rusanu suma de 904.359 de lei pe care o solicita? "A fost un dosar care a durat 3 ani, in care au fost audiati 75 de martori," explica aparatorul politicianului, in sala de judecata, cum s-a ajuns la aceasta suma.Avocatul a precizat ca Inalta Curte in decizia de achitare a aratat ca statul trebuie sa plateasca cheltuielile de judecata ale lui Rusanu, asa ca a atasat toate chitantele prin care s-au facut platile.Tribunalul Bucuresti care a respins initial ca neintemeiata solicitarea, a motivat ca aceasta pretentie nu indeplineste conditiile din Codul de Procedura Civila, privind cuantumul cheltuielilor de judecata, "intrucat procesul s-a desfasurat in confo ...citeste mai departe despre " Statul roman trebuie sa-i plateasca 70.000 de lei lui Dan Radu Rusanu, cheltuielile cu avocatii facute de fostul parlamentar in dosarul in care a fost achitat " pe Ziare.com