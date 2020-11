Statele Unite au depasit 10 milioane de cazuri de COVID-19, dupa alegerile prezidentiale. Al treilea val de infectii se extinde

Punctul de referinta sumbru a fost atins in aceeasi zi in care la nivel mondial s-a depasit pragul de 50 de milioane de cazuri de coronavirus.Statele Unite au raportat aproximativ un milion de cazuri in ultimele zece zile, cea mai mare rata de infectare de la momentul in care tara a anuntat primul sau caz de coronavirus nou, in statul Washington, in urma cu 293 de zile.Tara a raportat sambata un numar record de 131.420 de cazuri de COVID-19 si peste 100.000 de infectii zilnice de cinci ori in ultimele sapte zile, potrivit unui bilant al Reuters.Media pe sapte zile de 105.600 de cazuri zilnice inregistrata in SUA - o crestere cu cel putin 29% - este mai mare decat media combinata din India si Franta, doua dintre cele mai afectate tari din Asia si Europa.Peste 237.000 de americani au murit de COVID-19 de la momentul in care boala provocata de coronavirus a aparut pentru prima data in China, la finalul anului trecut.Media zilnica de noi decese raportate in Statele Unite reprezinta unu din unsprezece decese inregistrate la nivel mondial in fiecare zi, conform unei analize Reuters.Numarul deceselor raportate la nivel national a crescut cu mai mult de 1.000 pentru a cincea zi consecutiv, sambata, o tendinta observata ultima data la jumatatea lunii august, potrivit unui bilant al Reuters.Conform expertilor sanitari, numarul deceselor tinde sa creasca intre patru si sase saptamani dupa o inmultire a cazurilor de infectare.Presedintele ales al SUA, Joe Biden, care a criticat in mare parte din campania sa modul in care presedintele Donald Trump a gestionat pandemia, s-a angajat sambata ca lupta contra COVID-19 sa devina o prioritate absoluta.Biden va anunta luni un grup operational pentru gestionarea pandemiei, format din doisprezece membri, condus de fostul chirurg general Vivek Murthy si fostul comisar al Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) David Kessler. Grupul operational pentru coronavirus va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii bolii odata ce Biden va prelua atributiile asociate functiei, in luna ianuarie.Zona centrala a SUA, denumita Midwest, ramane cea mai afectata regiune, cu cele mai numeroase cazuri pe cap d ...citeste mai departe despre " Statele Unite au depasit 10 milioane de cazuri de COVID-19, dupa alegerile prezidentiale. Al treilea val de infectii se extinde " pe Ziare.com