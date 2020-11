Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura sustin ca in acest ritm lucrarile vor fi gata in a doua jumatatea a anului 2021."Dupa o sumedenie de zone construite si refacute in mod repetat in acesti ani de santier, grecii si-au dat in sfarsit seama ca doar prin protejarea terasamentelor vor iesi din acest cert vicios. Asa ca au suplimentat considerabil echipele care se ocupa de sistemul de scurgere a apei de pe autostrada.Au avansat consistent si la asternerea balastului stabilizat si asfaltului, ramanand pentru 2021 doar cateva puncte nevralgice neacoperite. La structuri subcontractorul Retter se apropie de finalizarea celui de-al doilea pod peste Mures de la Sancrai", sustin specialistii de la Asociatia Pro Infrastructura.Punctul critic al santierului ramane in continuare zona nodului rutier de la Teius cu podul peste calea ferata Alba Iulia-Cluj Napoca, unde se desfasoara o cursa contra-cronometru pentru finalizarea pilelor podului pana la inceputul lunii decembrie, cand este programata intreruperea liniei pentru ridicarea tablierului metalic. Lotul 2 are o lungime de 24,25 km, intre Santimbru si Aiud.Pe lotul 1, de la Sebes la Santimbru, stadiul fizic este de 96%. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si ai CNADNR au sustinut in ultima perioada ca acest lot va fi finalizat in anul 2020....citeste mai departe despre " FOTO/VIDEO Ritm sustinut de lucru pe lotul 2 din A10, Sebes - Turda. Grecii de la Aktor au ajuns la aproape 80% stadiu fizic al santierului " pe Ziare.com