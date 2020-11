"Prin ordin de ministru se va trece Spitalul Aiud in randul spitalelor de suport COVID. Acolo vom avea pana in 200 de paturi pentru patologie medie si 20 de paturi pentru Terapie Intensiva. In continuare, pana se va operationaliza Terapia Intensiva la Aiud, in 7-10 zile, Spitalul Judetean va asigura Terapia Intensiva pentru pacientii critici", a aratat ministrul Sanatatii.Nelu Tataru s-a intalnit miercuri, 4 noiembrie, cu autoritatile din judetul Alba pentru a evalua situatia epidemiologica din zona, precum si capacitatea de extensie a numarului de paturi la Terapie Intensiva.El a mentionat ca din analiza efectuata cu reprezentantii administratiei judetene, in urmatoarea perioada vor mai trebui impuse anumite restrictii in vederea scaderii transmiterii comunitare. Restrictiile vor fi stabilite de autoritati si Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Indicele de incidenta a cazurilor de COVID-19 in judetul Alba este mai mare de 4, iar in municipiul Alba-Iulia depaseste valoarea de 6, a mai precizat ministrul Sanatatii. ...citeste mai departe despre " Un nou spital municipal din Romania va trece in categoria celor de suport COVID-19. Unitatea medicala va avea 20 de paturi pentru ATI " pe Ziare.com