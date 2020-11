Sotia lui Relu Fenechiu, abonata la contracte cu statul cu atribuire directa. Reactia fostului ministru: Noi cu asta ne ocupam

In total, firma manageriata de Mariana Fenechiu, fosta cantareata de muzica populara, a incheiat anul acesta 120 contracte, toate prin atribuire directa de la institutiile publice.Relu Fenechiu, fostul ministru al Transporturilor, a fost eliberat conditionat din inchisoare in 2017, printr-o decizie judecatoreasca.Relu Fenechiu a fost incarcerat pe 30 ianuarie 2014, cand Curtea Suprema l-a condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare.Prejudiciul din dosarul "Transformatorul" se ridica la peste 5,5 milioane de lei si nu a fost recuperat pana in prezent. Dupa condamnarea definitiva, familia Fenechiu a recurs la mai multe tertipuri pentru a scapa de plata prejudiciului.Judecatoria Vaslui a aratat in hotararea prin care a dispus eliberarea conditionata ca, pana la data de 8 mai 2017, Relu Fenechiu a executat efectiv 1.195 zile inchisoare, 203 zile considerate ca executate ca urmare a muncii prestate (din care 83 de zile din activitati lucrative la clubul unitatii si 120 de zile ca urmare a elaborarii de lucrari stiintifice/articole stiintifice) si zero zile executate in arest preventiv, "in total fiind 1398 zile castigate si executate".In total, Relu Fenechiu a executat 3 ani, 6 luni si 8 zile din pedeapsa de 5 ani de inchisoare cu executare primita in dosarul "Transformatorul".Mariana Fenechiu, afacerista peste noapteMariana Fenechiu a preluat una din firmele familiei in august 2017, iar in ianuarie 2018 a prins primul contract prin achizitie directa la Miroslava.Integra Business Consulting SRL, firma avand-o ca unic actionar pe Mariana-Daniela Fenechiu, sotia fostului lider liberal, a prins un contract de aproape 40.000 de lei cu Primaria Miroslava condusa de un primar PNL. Procedura s-a desfasurat in luna ianuarie 2018 in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Obiectul contractului este "consultanta in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile europene."Consultanta pentru finantarile de la Ministerul MediuluiIn perioada in care Ministerul Mediului era condus de Costel Alexe, cel care a fost mentorat politic de Relu Fenechiu, sot ...citeste mai departe despre " Sotia lui Relu Fenechiu, abonata la contracte cu statul cu atribuire directa. Reactia fostului ministru: Noi cu asta ne ocupam " pe Ziare.com