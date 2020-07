Robu anunta la vremea deschiderii procesului ca prejudiciul a fost constatat de Curtea de Conturi si a fost produs prin inchirierea, in perioada 2009-2010, a unor masini de la Regia Autonoma de Transport Timisoara, cu incalcarea unei ordonante de urgenta a Guvernului Boc care interzicea astfel de inchirieri."Am inaintat o actiune in instanta pentru recuperarea unui prejudiciu produs Primariei Timisoara de catre fostii conducatori ai institutiei, prin nerespectarea unei ordonante de urgenta in vigoare la acea vreme privind reducerea cheltuielilor bugetare. S-au incheiat contracte de inchiriere pentru masini si Curtea de Conturi a sesizat ca acele contracte au fost ilegale si s-a constatat ca decizia a fost una corecta", declara Robu la deschiderea procesului.Dupa mai multe amanari cauzate pe de o parte de proceduri, iar pe de alta parte de starea de urgenta, Tribunalul Timis a pronuntat in 2 iulie sentinta prin care cererea Primariei Timisoara este respinsa, exonerandu-i pe parati de plata prejudiciului. Potrivit adevarul.ro, procesul ar fi fost pierdut din cauza ca Primaria Timisoara a actionat prea tarziu pentru recuperarea banilor, dreptul de solicitare a platii prejudiciului fiind prescris. "Am actionat atunci cand masura Curtii de Conturi a fost definitiva si trebuia sa actionez. Sunt fapte care s-au intamplat cu multi ani inainte de a fi eu primar. Eu am facut ce a cerut Curtea de Conturi si eram obligat sa o fac. Nu am facut niciun demers personal impotriva vreunuia dintre ei", a declarat Nicolae Robu, potrivit sursei citate. Hotararea Tribunalului Timis poate fi atacata cu apel. ...citeste mai departe despre " Sorin Grindeanu si mai multi colegi din perioada in care era viceprimar al Timisoarei, castigatori intr-un proces pentru o miza de 350.000 de lei " pe Ziare.com