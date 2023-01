Judecătorii au amânat de șase ori să dea sentința în cazul chirurgului din Brașov prins în flagrant când primea 8.000 de lei mită de la rudele unui pacient

Judecatorii brasoveni intarzie sa dea sentinta in cazul medicului chirurg Sorin Balos prins in flagrant cand primea mita de la rudele unui pacient.

Banii a fost promisi pentru ca doctorul sa faca o operatie intr-un un spital de stat.

Sorin Balos a fost trimis in judecata de procurori in decembrie 2021, iar procesul pe fond s-a finalizat inca din octombrie 2022, cand instanta penala a Tribunalului Brasov a ramas in pronuntare. De atunci, judecatorii au amanat de sase ori sa se pronunte in cauza.

Ultimul termen de judecata a fost programat pe 27 ianuarie, insa judecatorii au anuntat ca vor da sentinta pe 31 ianuarie 2023. Este cea de-a sase amanare in acest dosar.

Chirurgul cardiovascular Sorin Balos ar fi fost surprins de anchetatori luand 8.000 de lei de la rudele pacientului operat, dupa ce, anterior, ar mai fi primit 2.000 de lei.

Sorin Balos este un renumit chirurg brasovean, care a participat, in martie 2021, alaturi de mai multi medici, la o procedura de revascularizare a membrelor inferioare, realizata printr-o metoda extrem de rar utilizata atat la nivel national, cat si la nivel mondial.

