Sondaj: Recrutarea noilor angajati se muta tot mai mult in mediul virtual

"Criza sanitara i-a determinat pe angajatii romani sa-si dramuiasca banii cat mai bine, limitandu-si cheltuielile la strictul necesar, si sa incerce sa economiseasca mai mult", arata datele unui sondaj al platformei de recrutare BestJobs.Doi din trei angajati vor sa pastreze acest obicei capatat in perioada starii de urgenta si dupa pandemie.Printre obiceiurile dobandite in ultima perioada pe care angajatii au in plan sa le pastreze se numara si grija mai mare pentru sanatate si timpul petrecut in natura, alaturi de cei apropiati (60%). Alti 48% s-au obisnuit, totodata, sa evite zonele aglomerate si sa faca mai mult sport (39%), sa gateasca mai des acasa (35%), dar si sa continue sa lucreze remote cat mai mult posibil (32%) si sa cumpere preponderent online (25%).De altfel, 65,5% dintre cei chestionati afirma ca vor sa mentina un echilibru mai bun intre viata personala si cea profesionala, motiv pentru care intentioneaza sa puna mai putina presiune pe ei (32%) si sa prioritizeze viata personala in locul carierei (27%).La capitolul achizitii pe care le-au amanat sau redus in pandemie si vor continua sa le limiteze si in perioada urmatoare, 48% dintre respondentii la sondajul BestJobs mentioneaza hainele, 45% au renuntat la calatorii si vacante, alti 44% s-au abtinut sa cumpere electronice si electrocasnice, iar 33% spun ca au limitat achizitiile pentru hobby-uri. Totusi, in perioada urmatoare, 33% dintre angajatii romanii au in plan sa creasca cheltuielile pentru concedii si 28% pentru serviciile de ingrijire personala."Din perioada izolarii, 30% dintre cei chestionati spun ca le lipseste timpul petrecut alaturi de cei apropiati, in timp ce 27,6% mentioneaza starea de siguranta pe care au simtit-o, fiind mai putin expusi riscului de infectare", releva sondajul.Recrutarea noilor angajati se muta tot mai mult online, mai arata acesta."Starea de urgenta a topit si niste idei preconcepute. 33% dintre angajatii romani si 40% dintre angajatorii care au raspuns sondajului BestJobs considera ca recrutarea post-Covid 19 se va face aproape in totalitate online. In acelasi timp, 29% dintre angajati si 15% dintre angajatori cred ca in procesul de recrutare va fi necesa