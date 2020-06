Sondaj: Peste 80% dintre angajatii romani isi vor petrece vacantele in tara

Potrivit studiului, 25% au declarat ca in lunile de restrictii veniturile familiei au scazut cu pana la 25%, iar 24,5% sustin ca scaderile depasesc chiar si 50%."Aproape trei sferturi dintre angajatii romani nu si-au luat anul acesta concediu de odihna, dar 42% dintre ei planuiesc totusi sa faca o cerere in acest sens in perioada urmatoare", arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.Ingrijorati mai ales ca lumea s-a relaxat prea mult si nu mai respecta regulile de igiena si distantare sociala (42%), dar si ca vine un nou val de epidemie si, implicit, noi restrictii care le-ar putea da peste cap planurile de vacanta (23%), peste 80% dintre ei raman in tara si au in plan sa isi petreaca zilele libere la mare sau la munte (57,4%) ori chiar acasa (24,8%).Dintre cei care planuiesc sa plece anul acesta in vacanta, 34,2% se asteapta sa cheltuiasca acelasi buget planificat initial, inainte de izbucnirea pandemiei, iar putin peste 16% spun ca vor reduce bugetul cu pana la 30% fata de anul trecut avand in vedere incertitudinile actuale.Cand vine vorba de cazare, 50% dintre respondentii la sondajul BestJobs prefera hotelul sau pensiunea, si doar 12% iau in calcul posibilitatea de a-si petrece concediul intr-un apartament inchiriat in regim hotelier, cu rulota sau chiar cu cortul, pentru a elimina orice risc in ceea ce priveste distantarea sociala."Cand se vor intoarce din concediu, 29% dintre angajatii chestionati spun ca revin direct la birou, fara vreo masura de preventie pentru siguranta colegilor lor, alti 28% declara ca vor lucra remote pana la sfarsitul anului, in timp ce 21% vor lucra de acasa 14 zile, pentru a-i proteja pe ceilalti in cazul in care au fost expusi la coronavirus. 18% au insa de gand chiar sa-si faca analize si testul Covid-19", spun realizatorii sondajului.In ceea ce priveste calatoriile in interes de serviciu, 88% dintre angajatii intervievati spun ca nu pleaca nicaieri anul acesta si doar 10% au programate deplasari de afaceri in tara, iar alti mai putin de 3% in strainatate. Majoritatea (74%) nu au fost informati despre politica firmei pentru care lucreaza privind calatoriile de afaceri din perioada urmatoare, in timp ce altii spun ca angajatorul a optat sa anuleze orice deplasare de serviciu anul acesta ( ...citeste mai departe despre " Sondaj: Peste 80% dintre angajatii romani isi vor petrece vacantele in tara " pe Ziare.com