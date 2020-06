Societatea Timisoara: Isarescu va merge in instanta pentru a demonstra ca a trebuit sa scrie informarile despre colegii care ascultau Radio Europa Libera

De a lungul timpului, dupa 1989, cazurile de colaborare cu fosta Securitate dovedite in instanta au fost extrem de putine, neexistand o Lustratie propriu-zisa, cu toate eforturile societatii civile de realizare a unui proces real, ceea mai vocala in acest sens fiind Societatea Timisoara, dar nici nu a existat o vointa institutionala care sa clarifice raporturile cu fosta Securitate ale celor care astazi sunt persoane publice.Ramane Raportul Tismaneanu, mai precis "Raportul Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania", o comisie creata de presedintia Romaniei in aprilie 2006 pentru a studia si a redacta un raport, document care a stat la vbaza condamnarii oficale a regimului comunist din Romania 1948 - 1989, prin care fostul presedinte Traian Basescu a condamnat regimul drept ilegitim si criminal, in cadrul unei sedinte in parlamentul roman, in decembrie 2006, sedinta care ramane in istorie nu doar ca act oficial, ci scandalul politic in care sedinta s-a desfasurat.In acest context, Ziare.com a cerut puncte de vedere de la Societatea Timisoara, reprezentata prin presedintele Florian Mihalcea, dar si de la scriitorii Daniel Vighi si Radu Vancu, generatia seniorilor, dar a celor tineri care astazi continua sa creada in idealurile Revolutiei."Mugur Isarescu si muntele Fujiyama"Intr-un text pe care l-a intitulat Mugur Isarescu si muntele Fujiyama, presedintele Societatii Timisoara, Florian Mihalcea, declara ca "Lipsit de entuziasm, cu membri ai Consiliului inca numiti politic, cu lipsa de personal si fara a avea toate dosarele in propria arhiva, CNSAS-ul mai trimite in instanta (rar) cate un nume nou de demnitar care a colaborat cu Securitatea.Senzatia pe care o ai, urmarind numele de pe un ipotetic tabel, avand doua rubrici - a fost/nu a fost informator al Securitatii, este ca acei demnitari care se afla pe coloana nu a fost sunt acolo doar pentru ca pana acum nu s-au gasit dosarele lor. Nu s-au gasit, nu s-a vrut sa fie gasite, sau dosarele cu pricina chiar au disparut pe vecie".S ...citeste mai departe despre " Societatea Timisoara: Isarescu va merge in instanta pentru a demonstra ca a trebuit sa scrie informarile despre colegii care ascultau Radio Europa Libera " pe Ziare.com