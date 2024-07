Postul britanic de televiziune Sky News apara materialul realizat de jurnalistul Stuart Ramsay in tara noastra, in care sunt prezentati asa-zisi traficanti care vand arme oricui, inclusiv teroristilor.

Sky News a transmis, la solicitarea Ziare.com, ca sustine pe deplin materialul difuzat si ca Stuart Ramsay si echipa au prezentat "un reportaj solid" despre traficul de arme din Romania.

Mai mult, reprezentantii postului britanic spun ca echipa Sky News nu i-a platit pe romani ca sa joaca rolul traficantilor.

"Nu au fost platiti (cei prezentati drept traficanti - n.red.). Stuart Ramsay si echipa sa au prezentat o ancheta temeinica in legatura cu traficul de arme in Romania si Sky News sprijina in continuare ancheta", a transmis Lucy Ellison, PR manager la Sky News.

Statement:

They were not paid. Stuart Ramsay and his team delivered a robust report on gun dealing in Romania and Sky News fully stands by the story

Best

Lucy Lucy Ellison, PR manager la Sky News

Sky News a ...citeste mai departe despre "Sky News isi apara reportajul cu "traficantii" din Romania: NU au fost platiti! E o ancheta solida" pe Ziare.com

Ads