"Avand in vedere informatiile aparute in mediul online, respectiv faptul ca un anumit site web a clonat si utilizat sigla Guvernului Romaniei si denumirea Administratiei Fondului pentru Mediu in scopul inducerii in eroare cu privire la inscrierea in Programul Rabla pentru Electrocasnice, precizam ca singurele date oficiale referitoare la programele finantate din Fondul pentru mediu sunt cele comunicate de Administratia Fondului pentru Mediu si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, precum si cele publicate pe site-urile www.afm.ro si www.mmediu.ro.In Programul denumit generic Rabla pentru Electrocasnice, inscrierile se vor realiza exclusiv in cadrul unei aplicatii informatice, care va fi pusa la dispozitia solicitantilor pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro.Ghidul de finantare, dispozitia presedintelui AFM privind lansarea programului, precum si alte documente relevante in legatura cu desfasurarea acestuia se vor publica, in timp util, pe site-ul institutiei, www.afm.ro", se arata in comunicatul Administratiei Fondului pentru Mediu.CITESTE SI Facebook si Twitter vor combate raspandirea teoriilor conspirationiste care submineaza increderea in vaccinarea anti-CovidMedicamentul despre care medicii de la Timisoara sustin ca face minuni in tratarea COVID. In prima zi de tratament trebuie inghitite 16 pastile ...citeste mai departe despre " Site-ul AFM a fost clonat pentru inducerea in eroare in Programul Rabla pentru Electrocasnice " pe Ziare.com