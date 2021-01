Sindicatul Europol a anuntat ca Lucian Bode a propus 1.000 de lei brut lunar pentru personalul MAI implicat in lupta impotriva COVID-19: "Nu putem fi de acord ca reprezinta o solutie"

35.000 de persoane ar fi beneficiarele acestui proiect, iar efortul bugetar va fi de 35 de milioane de lei pe luna. "Insa in raport cu suma propusa si momentul acordarii (...) nu putem fi de acord ca reprezinta o solutie sau o compensare pentru faptul ca s-au inghetat salariile politistilor", afirma presedintele sindicatului, Cosmin Andreica.Sindicatul Europol a transmis, printr-un comunicat de presa, ca a avut, joi, o intalnire cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, la care a participat si ministrul Lucian Bode.Reprezentantii Europol au afirmat ca ministrul a facut o prezentare ce se dorea a fi o reactie la nemultumirile politistilor si a precizat unele masuri de care au beneficiat politistii. Astfel, in 30 decembrie 2020 s-a stabilit procedura privind acordarea titlului de specialist clasa, drept prevazut de Legea 153 si neaplicat din 2017, de care vor beneficia aproximativ 76.000 de angajati MAI (politisti, jandarmi, pompieri, personal contractual/civil) si insumeaza un efort bugetar de 119 milioane lei, adica 130 lei brut/angajat."Acest drept reprezinta o restanta salariala si nu putem considera ca se poate pune problema ca prin aceasta masura se amelioreaza inghetarea salariala. Prin OUG 226/2020 "ordonanta austeritatii" politistii vor putea sa isi reporteze dreptul la decontarea serviciilor turistice aferent anului 2020 in situatia in care nu au beneficiat de el. De aceasta masura beneficiaza toate categoriile de bugetari din Romania, sens in care nu am inteles de ce este considerat ca fiind un "beneficiu" exclusiv pentru personalul din MAI", se arata in comunicat.Europol a precizat ca majorarea de 75% din salariul/solda de functie pentru parintii din MAI care nu pot sa beneficieze de zile libere pentru ingrijorarea copiilor ce stau acasa din cauza suspendarii cursurilor a fost adoptata in septembrie anul trecut prin OUG 147/2020 pentru toate categoriile de angajati din Romania, de la stat si de la privat, dar ca nici in momentul de fata nu au fost publicate de catre MAI normele de aplicare a acestui drept, astfel ca niciun politist nu a ben ...citeste mai departe despre " Sindicatul Europol a anuntat ca Lucian Bode a propus 1.000 de lei brut lunar pentru personalul MAI implicat in lupta impotriva COVID-19: "Nu putem fi de acord ca reprezinta o solutie" " pe Ziare.com