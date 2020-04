Sindicatele cer echipamente de protectie pentru intregul personal medical: 70% nu au nici macar masca si manusi

Organizatia sindicala apreciaza ca marea majoritate a cazurilor de salariati infectati in spitalele din Romania au in comun doua elemente: contactul cu pacienti despre care nu s-a stiut ca sunt infectati si absenta unui minim echipament de protectie (cel putin masca chirurgicala) pentru salariati.In consecinta, nivelul minim al echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19 trebuie sa-l constituie masca chirurgicala si manusile, ele trebuind sa fie asigurate tuturor salariatilor, se mentioneaza in comunicat.Federatia "Solidaritatea Sanitara" subliniaza ca "planul de masuri prevazut de Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 533/31.03.2020 prevede ca echipament minim de protectie: echipamentul obisnuit de spital (adica nici o protectie)"."Masurile adoptate rateaza rezolvarea problemei care a generat dezastrul din spitalele publice si cele militare: pentru circa 70% dintre salariatii din sanatate nefiind prevazut nici un echipament individual de protectie. Motivul il constituie prezumtia eronata ca acesti salariati nu vor veni in contact cu pacienti COVID 19", atrage atentia FSS.Organizatia sindicala apreciaza ca Ordinul Ministrului Sanatatii 533/2020 presupune ca toti pacientii infectati COVID - 19 sunt cunoscuti in baza testarii sau pot fi suspicionati in baza simptomatologiei."Realitatea a demonstrat ca personalul din spitalele publice din Romania a fost contaminat de pacienti internati pentru alte patologii, dar care erau si purtatori COVID - 19 neidentificati, deoarece erau asimptomatici (sau simptomele specifice COVID - 19 erau camuflate de cele ale afectiunii de baza).Cu alte cuvinte, marea majoritate a salariatilor din sanatate au fost infectati de pacienti descoperiti ulterior acordarii ingrijirilor de sanatate ca fiind infectati, in conditiile in care salariatii in cauza nu au beneficiat de o minima protectie.Aceste prevederi au impiedicat spitalele publice sa utilizeze echipamentele individuale de protectie in discutie, atunci cand le-au avut, ratand astfel evitarea infectarii salariatilor", sustin sindicalistii.Avand in vedere ca, pana acum, Ministerul Sanatatii "a refuzat adoptarea acestor masuri necesare reducerii riscului salariatilor", FSS solicita public ...citeste mai departe despre " Sindicatele cer echipamente de protectie pentru intregul personal medical: 70% nu au nici macar masca si manusi " pe Ziare.com